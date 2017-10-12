На сайті “Дзеркала Коломиї” триває опитування “Що робити з коломиянами, які масово...

На сайті Дзеркала Коломиї триває опитування “Що робити з коломиянами, які масово спалюють листя і сміття?”.

Проголосувати можна на головній сторінці у стрічці новин за цим посиланням.

Як повідомлялося, раніше прикарпатцям нагадували про заборону спалювання сухого листя.

Нагадаємо, нещодавно завершилося опитування “Яка гідна зарплата для працівників Коломийської міської ради?”

В опитуванні взяло участь 734 особи.

414 осіб (52,3%) вважають, що працівники міськради мали б отримувати не більше 4500 грн.

12,2% не проти, щоб службовці отримували до 6 тис. грн, 11% проголосували за зарплати у розмірі до 8 тис. грн.

І трохи менше 8% опитаних вважають, що працівники міськради мали б заробляти понад 10 тис. грн.

Як повідомлялося, раніше відбувалося голосування щодо премій працівників міськради, в якому взяли участь 486 читачів.