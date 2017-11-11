На Прикарпаття йде похолодання та сніг

З 14 листопада на прикарпатців чекає справжнє похолодання.

Про це у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко, передає “Дзеркало Коломиї“.

“До нас наближаються атмосферні фронти і тому протягом суботи-неділі в Україні очікуються періодичні дощі.

У Карпатах та прикарпатських районах переважатиме мокрий сніг.

Давненько ми від вітру не морщили носа. У суботу відчуємо пориви помірні, до сильних. Кутайтесь.

Завтра, 11 листопада потепліє до +4+11 градусів, на заході похолодає до +3+7 градусів, на півдні ще буде найтепліше, до +13.

У неділю, 12 листопада знову похолодає, у понеділок потепліє.

А вже з 14 листопада почнеться досить впевнене похолодання. Почнеться воно із заходу та півночі України.

У суботу до +10, у неділю зниження, до +5, у понеділок знову до +10, а у вівторок розпочнеться похолодання. Ще не аж до сильних, звичайно, морозів, але таке вже відчутне, за сезоном”, – написала синоптик.