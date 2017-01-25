На Прикарпатті звільнили чиновницю, яка завдала збитків державі на 6,8 млн грн

За клопотанням прокуратури Івано-Франківської області відсторонено від займаної посади директора державного підприємства, яку підозрюють у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні.

Нагадаємо, прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні щодо директора державного підприємства, яка також була начальником одного з відділів Держкомзему, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Zik.

Під час розслідування встановлено, що посадова особа, зловживаючи своїм службовим становищем, у березні 2010 року видала та підписала державні акти на право власності на 12 земельних ділянок загальною площею 3,67 га, які перебували в постійному користуванні Карпатського національного природного парку. Таким чином, державним інтересам завдано збитки на 6 млн 85 тис. грн.

Також у листопаді 2013 року вона уклала та підписала фіктивний договір із приватним підприємцем, відповідно до якого державним підприємством перераховано 60 тис. грн за неіснуючий товар. Відтак, щоб приховати свої злочинні дії, видала неправдиві документи щодо отримання та використання цих матеріалів і списала їх.

Зловмисниці повідомлено про підозру за ч.ч.1,2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч.1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.