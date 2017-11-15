На Прикарпатті затримали чоловіка, який незаконно зрубав дуби. ФОТО

Правоохоронці Надвірнянщини затримали автомобіль, який перевозив лісопродукцію сумнівного походження.

Про це повідомили в СК ГУНП в Івано-Франківській області, інформує “Дзеркало Коломиї“.

Як встановили працівники поліції, цей ліс був викрадений з однієї з лісопосадок району.

Працівники затримали 28-річного мешканця району, котрий на транспортному засобі перевозив лісодеревену породи дуб без жодних документів.

Вантажівку з деревиною доправлено на територію ДП Надвірнянський лісгосп.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження.

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