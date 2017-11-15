На Прикарпатті затримали чоловіка, який незаконно зрубав дуби. ФОТО

Правоохоронці Надвірнянщини затримали автомобіль, який перевозив лісопродукцію сумнівного походження.
Про це повідомили в СК ГУНП в Івано-Франківській області, інформує “Дзеркало Коломиї“.
Як встановили працівники поліції, цей ліс був викрадений з однієї з лісопосадок району.
Працівники затримали 28-річного мешканця району, котрий на транспортному засобі перевозив лісодеревену породи дуб без жодних документів.
Вантажівку з деревиною доправлено на територію ДП Надвірнянський лісгосп.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження.
Читайте також: Кияни просять не рубати на Прикарпатті 110-річну ялинку для святкування Нового року.