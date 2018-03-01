На Прикарпатті затримали чоловіка, який два роки ґвалтував свою дочку

Прокуратура підозрює прикарпатця у систематичному розбещенні малолітньої дочки.

Починаючи з літа 2016 року, застосовуючи психологічне насильство та користуючись безпорадним станом потерпілої через її юний вік, батько неодноразово задовольняв свою статеву пристрасть неприродним способом, повідомила прес-служба прокуратури Івано-Франківської області, інформує Курс!

Чоловік знущався над дитиною, коли його дружини та старшої доньки не було вдома.

Наразі зловмисника затримано, йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 153 (“Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом”) Кримінального кодексу України та вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Горе-батьку загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у грудні минулого року поліція затримала іванофранківця за зґвалтування 14-літньої доньки.