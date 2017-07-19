На Прикарпатті зафіксували випадок ботулізму: жінка отруїлася домашнім паштетом

17 липня в реанімаційне відділення обласної клінічної інфекційної лікарні доставили 55-річну мешканку селища Рожнятів.

У неї діагностували ботулізм харчовий середньої важкості. Жінка захворіла ще 13 липня, однак чотири дні лікувалася самостійно, тож одразу потрапила у реанімацію.

Перед цим вживала паштет домашнього приготування, інформує управління цивільного захисту ОДА.

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Спеціалістами Рожнятівського відділу Головного управління Держпродспоживслужби в області в осередку захворювання проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

Ботулі́зм (з лат. botulus — ковбаса) — це гостре токсико-інфекційне захворювання, яке може призвести до смерті хворого.