На Прикарпатті з магазину винесли тридцять iPhone, ноутбук і три планшети

В центрі Івано-Франківська обікрали магазин “Apple Сервіс”, що знаходиться на вулиці Л. Українки, 1.

Крадіжка з проникненням сталася у ніч з неділі на понеділок, пише Місто.

Власники кажуть, що сигналізації не було, бо з службою охорони підписали співпрацю з вівторка, 12 грудня.

Зловмисників було троє. Їх побачили поліцейські та власники на камерах спостереження сусіднього магазину.

Спочатку невідомі добре вивчили територію, переконалися у тому, що нікого немає, а тоді, пошкодивши двері, зайшли всередину.

Що цікаво, відкриття магазину планувалося до Дня Миколая, тому крім нових чохлів та трьох портативних колонок, техніки на продаж не було.

Проте в магазині є внутрішня кімната, де надавалися сервісні послуги.

Саме звідти за чотири хвилини невідомі винесли тридцять iPhone, один ноутбук та три планшети.

Техніка належить клієнтам і знаходилася в ремонті. Більшість привезена зі Львова. До слова, злочинці забрали і розібрану техніку зі столів.

Власники розповіли, що про крадіжку дізналися лише зранку: товариш зателефонував і повідомив, що двері до магазину привідчинені.

На місце викликали правоохоронців.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження. Триває слідство.





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