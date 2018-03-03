На Прикарпатті є унікальне творіння природи “Дівочі сльози”

На Тлумаччині існує водоспад «Дівочі сльози» – унікальний травертиновий водоспад, основою якого є мох, що сотнями років ріс, відмирав, кам’янів і спричинявся до появи наступних поколінь цього ж моху.

Галицький кореспондент інформує, що світлини дивовожного місця опублікував у соцмережі Михайло Ковтун.

“Зі скелі, біля Дністра, нависає величезна (близько 3,5-4 м) травертинова брила, по всій площі якої стікають і падають краплинки води. В сонячну погоду – це фантастичне видовище переливається всіма барвами веселки. І це саме той водоспад, який варто один раз побачити, ніж сто разів почути про нього. Дрібні струмені води нагадують сльозинки”, – розповідає Михайло.

Легенда розповідає, що колись давно на ці землі напало військо татар, які грабували й палили села, вбивали жителів, а красивих молодих дівчат брали в полон, щоб пізніше продати їх у рабство. Одного разу, переправляючись через Чорний ліс, татари зупинилися біля Дністра, щоб відпочити.

Полонені дівчата вирішили, що краще померти на своїй землі, аніж жити в неволі. Вони непомітно вибрались на скелю та кинулися з неї вниз. З того часу зі скелі почали капати краплі води, які з часом перетворилися на невеличкий водоспад як знак великого горя та неймовірної відданості рідній землі.

Знаходиться диво природи у с. Ісаків, Тлумацький район, Івано-Франківська область.

Нагадаємо, що в Карпатах є загроза сходження лавин.