На Прикарпатті внаслідок переохолодження загинуло 5 людей, а ще 33 отримали травми

За зимовий період п’ятеро людей на Прикарпатті загинули внаслідок переохолодження, а ще 33 отримали травми.

Про це повідомила прес-секретар обласної ДСНС Світлана Бабушкіна, інформує WestNews.

“Останні смертельні випадки зареєтровано в Долинському районі та на території Болехівської міської ради. Цікаво що в обох випадках загинули жінки. Тому радимо громадянам обмежити перебування на вулиці у зв’язку із складними погодними умовами та сильними морозами”, – каже вона.

Нагадуємо, що люті морози на Прикарпатті триватимуть до кінця тижня.