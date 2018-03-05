На Прикарпатті висока небезпека сходження лавин

Українські синоптики попереджають про високу лавинну небезпеку в Карпатах.

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій, пише Фіртка.

За даними УкрГідрометцентру, у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами, 5-6 березня в Івано-Франківській області утримається значна сніголавинна небезпека.

При третьому рівні (найвищий п’ятий рівень), за європейською класифікацією, лавини можуть зійти на багатьох схилах навіть при незначному впливові на снігові маси. На деяких схилах можуть зійти середні або великі спонтанні лавини.

Нагадаємо, що рятувальники знайшли заблукалих лижників на Прикарпатті.