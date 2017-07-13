На Прикарпатті вироблятимуть сухофрукти для українських та європейських ресторанів

У селищі Обертин Тлумацького району вже у серпні розпочнеться заготівля сухофруктів у соціальному кооперативі “Файні ябка”.

За словами ініціатора ідеї Богдана Станіславського, “Файні ябка” – це кооперативний рух, який стимулюватиме селян продавати продукцію, вирощену у власних садах. Раніше продукція збувалась через закупівельників за невеликі суми, повідомляє КУРС.

“Є люди, є можливості. Бог дає все. Нема елементарного – люди не мають де реалізувати свою продукцію”, – каже Богдан Станіславський.

“Файні ябка” продаватимуть сушку. Процес її виготовлення потребує найменше капіталовкладень у порівнянні з замороженням чи консервацією. Ринок збуту також широкий, особливо серед закладів харчування, які часто пропонують клієнтам натуральні узвари. Є перспективи виходу на іноземні ринки, оскільки там цінується екологічно чиста продукція.

Спеціально створена громадська організація “Файні ябка – 57” заснувала товариство з обмеженою відповідальністю, яке має право здійснювати комерційну діяльність. Зміст у тому, що весь прибуток буде спрямовуватися нв соціальні проекти у межах округу. Втілення ідеї передбачає участь 57 інвесторів-меценатів, які готові вкласти по одній тисячі доларів у розвиток такого кооперативу. Наразі знайшлося вже 15 інвесторів.

Під “Файні ябка” в Обертині переобладнують приміщення старої пекарні. При цьому дотримуються європейських стандартів, щоб одразу по завершенню будівельних робіт пройти сертифікацію ISO 9001. Виробництво планують максимально енергоощадним. А старий димохід, на якому тепер гніздяться лелеки, залишили, бо організатори вважають це добрим знаком.

“Файні ябка” запрацюють вже у серпні. А у вересні перша готова продукція вийде на ринок. До кінця 2017 року планується виробництво близько 6,3 тонн готової продукції.