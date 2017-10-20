На Прикарпатті викрили незаконних видобувачів торфу. ФОТО

У Верхньому Струтині на Рожнятівщині невідомі незаконно видобували корисні копалини – торф.

Виїздом на місце події працівників поліції було з’ясовано, що незаконний видобуток корисних копалин, а саме торфу, у значних розмірах, без санкціонованого дозволу на користування надрами та дозволу оренди земельної ділянки здійснює одне з акціонерних товариств області, яким керує мешканець Прикарпаття, повідомив начальник головного управління Національної поліції в області Віктор Шкутов, інформує “Дзеркало Коломиї“.



Під час огляду місця події на земельній ділянці торфового родовища “Під бором” виявлено трактор, екскаватори, причіп із навантаженою торфосумішшю та інші знаряддя праці. З місця події дану техніку вилучено.