На Прикарпатті відбудують два мости

У Косові та Калуському районі відбудують два мости, які знаходяться у зруйнованому стані більше 10 років.

Як повідомляє Фіртка, відбудовою двох мостів на Прикарпатті займатиметься Буковелівська фірма “ПБС”.

Фірма у 2018 році планує почати відбудову моста у Косові – на дорозі Татарів – Кам’янець-Подільський, який зруйнувала повінь 2008 року.

Також планується відбудова незавершеного ще з початку 90-х років моста у селі Сівка Войнилівська – на дорозі Бурштин-Калуш.

Зазначається, що на Прикарпатті всього є 1176 мостів, 15 з них – у зруйнованому стані.