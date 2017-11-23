На Прикарпатті в новобудові обвалилася стіна: четверо травмованих, один загиблий. ФОТО+ВІДЕО

Вчора, 22 листопада, в Івано-Франківську у дворі Католицької школи, де ведеться будівництво додаткового корпусу, завалилася бетонна конструкція. Травмувалося четверо будівельників, ще один – загинув.

Трагедія трапилася на вулиці Шевченка, 11 у вечірню пору. Будівництво велося в дощову погоду, повідомляє Місто.

Що саме стало причиною обвалу і яка конструкція рухнула, наразі не коментують ні будівельники, ні працівники ДСНС. Відомо лише, що потерпілих п’ятеро, один з яких, на жаль, отримав травми несумісні з життям. Його тіло досі знаходиться під завалами, рятувальники намагаються дістатися до чоловіка.

Після обвалу одразу госпіталізували трьох працівників, четвертого діставали більше години.Працівники ДСНС, які визволяли чоловіка з-під бетонних блоків кажуть, що він народився в сорочці, адже конструкція, що рухнула була дуже громіздкою.

Відомо, що Католицька школа тут зводить додатковий корпус, де планують облаштувати спортзал і їдальню. Будівельні роботи здійснює компанія “Монокарбуд”.

За даними аналітичної платформи “YouControl”, товариство з обмеженою відповідальністю “Монокарбуд” засноване у 2006 році. Засновником і керівником компанії є Тимчук Андрій Степанович. Розмір статутного фонду становить 3 240 000 00 грн.

Деталі з місця події дивіться у відеосюжеті “МІСТА”.