На Прикарпатті сільський голова перетворює маленьке село на сучасне

Молодий сільський голова на Прикарпатті перетворює маленьке село на сучасне, прогресуюче та перспективне місце.

“Звичайно, що шлях до успіху лежить через велике бажання і любов до своєї праці. Якщо справді чогось захотіти і докладати максимум зусиль, то звичайно, що все вдасться. Яскравий приклад показує, один із сільських голів Прикарпаття” — Іван Вережак, повідомляє Франик.

Цей чоловік за два роки зробив для маленького села, дуже багато хорошого і корисного, а в планах ще безліч всього.

Мова йде про невеличке село Котиківка, що поблизу Городенки.За досить короткий час у селі з’явився сучасний тренажерний зал, власний літній еко-табір, відкритий кінотеатр, в котрий до слова з’їжджаються люди з усіх околиць, сучасні дитячий і спортивний майданчики. Два роки тому, в селі не було зовсім нічого.

До слова, все це з’явилося на колишніх чагарниках і у закинутих будівлях. Ну і найбільше село пишається, професійним майданчиком для гри в петанк. Таких майданчиків на Прикарпатті лише три, і два з них у Івано-Франківську. В селі вже проводили чемпіонат області з петанку, а в майбутньому хочуть, щоб тут проходив чемпіонат України.

Щодо еко-табору, то сільський очільник створив його з метою залучення туристів у село. Адже вважає, що тут чудова місцевість, гарна природа і чому б це все не використовувати для блага і розвитку села.

В селі, до речі, функціонує роздільний збір сміття, селяни прислухаючись до свого війта, охоче підтримали цю ідею.

Ще одна проблема з якою чудово впорався пан Іван, це відсутність зупинок громадського транспорту. За якихось два роки, у селі зявилося 5 надсучасних, комфортних зупинок з органічного скла.

Сам Іван Верещак, пару років тому закінчив Франківський університет за спеціальністю програміст. І навіть встиг пожити у Великобританії. Та повернувшись до дому, набравшись закордонного досвіду і ідей, “загорівся” бажанням зробити власне село перспективним і комфортним для проживання. Поки що, йому це чудово вдається.

Нагадуємо, що на Прикарпатті у власному будинку згорів 47-річний чоловік.