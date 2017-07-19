На Прикарпатті шукають грибника, який два дні тому пішов у ліс

Вчора до рятувальників звернулися рідні 46-річного мешканця селищи Солотвин, який вранці 17 липня пішов по гриби і не повернувся.

Гриби чоловік планував збирати в урочищі Люблінець біля селища Солотвин Богородчанського району.

Вчора ввечері для пошуків чоловіка було залучено п’ятьох рятувальників, шістьох кінологів та близько 40 осіб місцевого населення.

Станом на 3:12 год. пошукові роботи тимчасово призупинили, їх продовжать сьогодні зранку.

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