Де шукати гриби на Прикарпатті. КАРТА+ФОТО

В мережі продовжують з’являтися результати “тихого полювання” в Карпатах.

Грибники з усієї України публікують світлини цьогорічного урожаю грибів, який не перестає дивувати.

Проте, про грибні місця розповідають неохоче. Наразі найбільший урожай можна зібрати в лісах Косівського та Верховинського районів та поблизу гірських вершин, пише “Фіртка“.

Проте, нам вдалося з’ясувати трішки більше – пропонуємо перелік основних населених пунктів та їх присілків і рік, які є відомими, популярними місцями збору грибів. Наводяться лише ті місця, де є дорога для легкового автомобіля.

З Північного Заходу на Південний Схід – саме так тягнеться пасмо карпатських гір по Івано-Франківській області:

Козаківка (та верхів’я рік Сукіль і Бесарабка);

Новий Мізунь (та середня течія ріки Мізуньки);

Мислівка (та верхів’я Свічі – Правицький кордон, Мельдунок Бескидський);

Вишків (Сенечів, а також всі потоки, які є витоком Мізуньки на південний схід);

Осмолода (та верхів’я рік Лімниця та Молода);

Гута (верхів’я та притоки Бистриці Солотвинської);

Бистриця (верхів’я та притоки Бистриці Надвірнянської, Салатрук, Довжинець, Рафайловець, а також Зелениця (с.Зелена));

Делятин-Яремче-Микуличин-Татарів (практично всі гірські притоки Прута);

Космач (з численними присілками, верхів’я притоків Пістиньки);

Ворохта (також Вороненка, Завоєля, Заросляк, і всі верхні притоки, які складають витік Прута);

Кривопілля (всі ліві і праві притоки ріки Ільця);

Красник, Бистрець, Зелена (та всі притоки Чорного Черемоша);

Гринява, Біла Річка (верхів’я Білого Черемоша (важкодоступний і малонаселений регіон).

фото: Nik Simcic

фото: Rost Polivchak

Читайте також: Білі гриби мішками: як на Прикарпатті заробляють на щедрому урожаї грибів