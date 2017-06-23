Білі гриби мішками: як на Прикарпатті заробляють на щедрому урожаї грибів

Знавці кажуть, що перший урожай лісових делікатесів напрочуд щедрий…

У переповнений автобус Івано-Франківськ – Городенка сідає високий, кремезний чоловік із великим кошиком, у якому один до одного складені великі білі гриби. Кожен грамів 300 – 400 заважить.

На кошик – хто з цікавістю, а хто і з неприхованою заздрістю – дивляться всі пасажири. “Де ж ви таку красу знайшли?” – питаю дядька, який назвався Любомиром Солоджуком з Городенки. “Тут, недалечко, біля Дністра,– хитро примруживши очі, відповідає бувалий грибник. – Треба місця знати, без цього ніяк!”.

Розговорившись з чоловіком, дізнаюся, що тепер найбільш грибна пора. Чому?

“Бо жито починає колоситися, – каже пан Любомир. – Це давня, але правдива прикмета: “Як визріває колос – щиряк (місцева назва білих грибів. – авт.) подає голос”. Тобто вже можна йти збирати гриби. Цього року я вже знайшов 1,5-кілограмового красеня”.

Найбільше білих можна знайти у дубових та грабових лісах, а також на крутих схилах Дністра. По гриби йдуть о пів на п’яту ранку. Ходять 3 – 4 години. Кожен досвідчений грибник має свої добре знані місця.

Гриби акуратно зрізують маленькими гострими ножиками, ні в якому разі не зривають і не висмикують, бо так можна пошкодити грибницю.

“Грибний урожай збираю тричі на рік. Цими днями – перший раз, згодом – наприкінці липня, на початку серпня і вже втретє – восени, – ділиться “професійними” таємницями чоловік. – Один сезон триває до десяти днів, коли немає великої посухи. Якщо ж дуже спекотно, то лише сім днів”.

Лісовий урожай кожен грибник ретельно оглядає, бо навіть досвідчені збирачі можуть випадково до кошика отруйного гриба кинути. Часто любителі тихого полювання, коли побачать отруйний гриб, топчуть його ногами – задля безпеки початківців.

Гриби селяни та приїжджі спочатку їдять, маринують та сушать для себе. А далі вирушають по гриби, щоби згодом продати.

Купка із 6 – 7 білих грибів коштує 100 – 120 гривень.

І якщо за 3 – 4 години назбирати 8 – 10-кілограмовий кошик, то за день можна заробити від семи (!) тисяч гривень.

Але найбільший заробіток для грибників-професіоналів – на трасах, що ведуть до курортних місць, або на дорогах загальнодержавного значення.

Тут білі гриби можна продати туристам й по 200 гривень за кілограм.

А деякі метикуваті селяни навчилися навіть на знанні грибних місць заробляти. Вони розповідають приїжджим, де можна знайти лісові дари… за певну грошову винагороду.

Можуть навіть детальні карти грибних місць намалювати. Така послуга коштує від 20 до 40 гривень.

Сабіна РУЖИЦЬКА, “Експрес“

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