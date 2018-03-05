На Прикарпатті “шоколадного грабіжника” засудили на 8 років

5 березня 2018 року, у Києві до 8 років позбавлення волі засуджено 50-річного уродженця Івано-Франківщини, який 10 років грабував фінансові установи у столиці та інших регіонах України.

Курс повідомляє, що прокурор у судовому засіданні довів причетність чоловіка до 24 злочинів, скоєних ним з 2008 року, а саме 22 розбійних нападів на банківські установи з метою заволодіння грошовими коштами та 2 злочинів, пов’язаних з незаконним поводженням із бойовими припасами.

Загальний розмір шкоди, заподіяної банківським установам, складає понад 2 млн гривень.

Вироком Голосіївського районного суду м. Києва чоловіка визнано винним за чч. 3, 4 ст. 187 (розбій, вчинений у великих та особливо великих розмірах, поєднаний з проникненням у приміщення), ч. 1 ст. 263 (незаконне придбання та зберігання боєприпасів), ч. 1 ст. 263-1 (незаконне виготовлення боєприпасів) КК України та засуджено до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, мова йде про Владислава Іваницького з Калуша.

У банки чоловік з’являвся серед білого дня – у капелюсі, влітку в панамі, взимку в шапці. Обов’язково – в окулярах, непримітному одязі. Приходив як звичайний клієнт.

Він витягував пістолет і ввічливо просив віддати гроші, а потім зникав, залишаючи касирам солодощі як компенсацію за стрес.

Адвокат “шоколадного грабіжника” раніше заявляв, що основну частину награбованого чоловік пожертвував нужденним.

Нагадаємо, що на Прикарпатті в рік реєструють понад 600 випадків інфаркту.