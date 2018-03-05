Близько 600 випадків інфаркту в рік реєструють на Прикарпатті. ВІДЕО

Впродовж року у закладах охорони здоров’я реєструється понад 40 тисяч випадків інфаркту міокарда по Україні, 600 – на Прикарпатті та близько 200 – в Івано-Франківську.

Курс інформує, що передумовою інфаркту міокарда є клінічні симптоми ішемічної хвороби серця, які спостерігаються майже у дев’яти мільйонів дорослого населення країни.

Основне завдання при лікуванні інфаркту міокарда – зменшити пошкоджену ділянку серцевого м’яза. Найефективніше це робити шляхом стентування, зазначають медики. Вартість стента коливається від 2,5 до 20 тисяч гривень. Однак в Україні діє урядова ініціатива безкоштовного проведення цієї процедури в екстрених випадках при гострому інфаркті міокарда.

Таку допомогу пацієнти можуть отримати у спеціалізованих клінічних центрах, які є майже у кожній області. В Україні таких – понад два десятки. В Івано-Франківську реперфузійний центр діє при Центральній міській клінічній лікарні цілодобово і без вихідних.

Торік Кабінет Міністрів України виділив 150 мільйонів гривень на розвиток мережі реперфузійних центрів та ухвалив рішення про перерозподіл субвенцій на придбання обладнання для понад десятка закладів охорони здоров’я.

Нагадаємо, що в Коломиї відбулися концерти духовної музики.