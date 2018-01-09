На Прикарпатті рятували лебедя, який заплутався у жилці. ФОТО

На порятунок лебедя на франківському озері пішло аж три дні.

Про це повідомляється на сторінці “Муніципальної Варти“, пише Дзеркало Коломиї.

Спочатку рятувальники “Муніципальної варти” зреагували на повідомлення людей про те, що птах примерз до льоду.

Коли підпливли до нього ближче, виявилося, що ситуація гірша – у його дзьобі заплуталася рибальська жилка.

А до іншого її кінця була прив’язана блешня, гачок якої вп’явся лебедю у шию. Тож він не міг випрямитися і нормально літати.

“Коли ми підпливли ближче, птах перелякався і з останніх сил вирвався з льоду та утік на чисту воду.

Зрозуміли, що птаха із човна упіймати не вийде, тому вирішили дочекатися наступного ранку – можливо птах знову замерзне і вдасться підібратися до нього.

Тимчасом шукали людину з рушницею, яка стріляє транквілізатором.

У наступну ніч була плюсова температура, тож птах не примерз. Але ми виявили, що він не може високо злетіти. Тож на наступний день, у Різдво, вирішили зібрати якнайбільше рятувальників і загнати лебедя у сітку.

Крім того, виявили, що у нашому місті немає людей із такою рушницею.

На одному човні був місцевий мешканець, який живе неподалік. На іншому – хлопці з ДСНС. А сітку відібрали у браконьєрів.

І після порятунку птаха її там же і спалили”.

“Сітку повішали на пішохідному мості, – розповідає рятувальник “Варти” Андрій Загрунний. – Човнярі погнали птаха в напрямку пастки. Через деякий час він заплутався у снастях. Я добрався до птаха і схопив його руками. Хтось із рятувальників медичними ножицями із моєї кишені обрізав сітку та снасті. Врешті я обробив рани лебедя антисептиком та відпустив його…”

Цікаво, що увесь час біля птаха плавали два лебеді та гусак. Вони охороняли його та приносили їжу.

