На Прикарпатті розшукують зниклу безвісти пенсіонерку. ФОТО

Івано-Франківським ВП ГУНП в області встановлюється місце перебування безвісті зниклої громадянки України Боднар Ганни Василівни, 19.12.1935 р.н., жительки Івано-Франківська.

Жінка 31 жовтня близько 10:00 год. вийшла з дому і по даний час не повернулась та з вказаного моменту місце перебування невідоме.

Прикмети розшукуваної: ріст 150-160 см., середньої тілобудови, волосся середньої довжини, сиве.

Була одягнена: плащ темного кольору, хустка темного кольору, сірі черевики, може ходити із палицею для ходьби.