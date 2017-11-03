На Прикарпатті розшукують зниклу безвісти пенсіонерку. ФОТО

Івано-Франківським ВП ГУНП в області встановлюється місце перебування безвісті зниклої громадянки України Боднар Ганни Василівни, 19.12.1935 р.н., жительки Івано-Франківська.
Жінка 31 жовтня близько 10:00 год. вийшла з дому і по даний час не повернулась та з вказаного моменту місце перебування невідоме.
Прикмети розшукуваної: ріст 150-160 см., середньої тілобудови, волосся середньої довжини, сиве.
Була одягнена: плащ темного кольору, хустка темного кольору, сірі черевики, може ходити із палицею для ходьби.
Про будь-яку відому інформацію про розшукуваної просимо повідомляти за телефонами “102”, (0342) 75-03-82- чергова частина Івано-Франківського ВП ГУНП в області, або 0663952335.
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