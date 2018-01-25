На Прикарпатті розшукують 53-річного чоловіка. ФОТО

На Франківщині розшукують безвісти зниклого Бігановського Михайла Володимировича, 3.01.1965 р. н., жителя Івано-Франківська, який 20 січня близько 14 год. виїхав на автомобілі “Део” зеленого кольору з с. Жалибори Галицького району в напрямку Івано-Франківська і по цей час місцеперебування його невідоме.

Про це повідомляє сектор комунікації ГУ НП в Івано-Франківській області, пише Дзеркало Коломиї.

Опис: зріст 180-185 см., волосся середньої довжини темно-русявого кольору, обличчя кругле.

Був одягнутий: куртку шкіряну темно сірого кольору з хутровим коміром, чорну шерстяну шапку, светр темно-синього кольору та черевики темно-коричневого кольору.

Про будь-яку відому інформацію просять повідомляти за телефонами: 102, (0342)75-03-82 або 068 66 71 317 – чергова частина Івано-Франківського ВП ГУНП в області.