На Прикарпатті пройде марш за права тварин

15 жовтня містами України пройде акція – Марш за права тварин.

Сьогодні в Urban Space 100 відбулася прес-конференція з нагоди підготовки маршу в Івано-Франківську, пише КУРС.

Подія покликана об’єднати зоозахисну спільноту та заявити владі і громадськості, що тисячі українців готові боротися за гуманність і права тварин, повідомили організатори.

“Ми вийдемо для того, аби покласти край знущанням над тваринами в цирках і сфері розваг, закликати владу впровадити дієві механізми боротьби з живодерами та садистами, звернути увагу українців на експлуатацію тварин у всіх сферах людської діяльності, у тому числі в харчовій промисловості та моді.

Ми втомилися слухати пусті обіцянки влади і дивитися на бездіяльність правоохоронних органів.

Права тварин – це не порожні слова в законі, а захист і відповідальність”, – декларують громадські активісти.

У Івано-Франківську марш стартуватиме о 12:00. Збір біля готелю “Надія”, навпроти пам’ятника Франку.

“Марш почнеться від “Надії”, пройдемо по “стометрівці” та фінальна позиція – Вічевий майдан.

Охочих влаштувати марш у своєму місті просимо писати в приватні повідомлення на сторінці UAnimals”, – звернулися активісти до прикарпатців.

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