На Прикарпатті провели театралізовану Хресну Дорогу. ФОТО

Сьогодні, 7 березня, у Івано-Франківську відбулась театралізована Хресна Дорога. Дійство проходило в парку воїнів-інтернаціоналістів. Ініціаторами та організаторами є Товариство українських студентів-католиків “Обнова”.

Про це пише Правда іф.

Учасники спільноти старалися якомога правдоподібно відновити Хресний шлях Спасителя. Молодь хотіла донести до всіх присутніх те, що Ісус терпів жахливі муки заради нас. Молоді хлопці та дівчата постали в образах Ісуса, Діви Марії, Понтія Пилата тощо.

Дійство зібрало чимало людей. Усі вони долучилися до молитви.

Це не перша Хресна Дорога, яку організовує спільнота. Вже понад 10 років з цим театралізованим дійством молодь їздить селами та містами не лише Івано-Франківщини, а сусідніх областей.