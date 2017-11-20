На Прикарпатті правоохоронці затримали за кермом нетверезого 16-річного студента

20 листопада близько 2-ї години ночі в Івано-Франківська патрульні звернули увагу на автомобіль Opel Vectra – його водій порушив правила.

Коли автомобіль зупинився на вимогу, поліціанти підійшли поспілкуватися з водієм і були вражені – за кермом сидів 16-річний студент ВПТУ, який посвідчення водія ще навіть не отримував, повідомляє прес-служба патрульної поліції.

Крім того, від хлопця патрульні почули запах алкоголю. Після проходження тесту виявилось, що у крові юного водія було 0,77 проміле алкоголю.