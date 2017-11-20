На Прикарпатті правоохоронці затримали за кермом нетверезого 16-річного студента

20 листопада близько 2-ї години ночі в Івано-Франківська патрульні звернули увагу на автомобіль Opel Vectra – його водій порушив правила.
Коли автомобіль зупинився на вимогу, поліціанти підійшли поспілкуватися з водієм і були вражені – за кермом сидів 16-річний студент ВПТУ, який посвідчення водія ще навіть не отримував, повідомляє прес-служба патрульної поліції.
Крім того, від хлопця патрульні почули запах алкоголю. Після проходження тесту виявилось, що у крові юного водія було 0,77 проміле алкоголю.
Хлопець розповів поліціантам, що живе неподалік у гуртожитку й вирішив поїхати до магазину, щоб взяти ще пива. У поясненні ж зізнася, що винен і повторно порушувати не буде. А матір юнака, яку про цей факт повідомили патрульні, взагалі просила “на перший раз” відпустити її сина.
На неповнолітнього порушника патрульні склали два протоколи – за керування без посвідчення водія (ч. 2 ст. 126 КУпАП) і керування у стані алкогольного сп’яніння (ч. 1 ст. 130 КУпАП).
Всі матеріали справи для розгляду будуть направлені до Івано-Франківського міського суду.