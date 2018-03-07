На Прикарпатті пограбували дзвіницю цвинтаря

Розкрита крадіжка металевої конструкції з кладовища одного із сіл Богородчанського району.

Про це інформує Фіртка.

На вже недіючій старій дзвіниці цвинтаря було зрізано металеві труби. Сліди злочину привели до місцевого жителя, в чому той і зізнався.

За цим фактом розпочато кримінальне впровадження за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка).

Згідно санкції статті такий злочин карається штрафом від п’ятдесяти до ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до трьох років.