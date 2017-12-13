На Прикарпатті податківці зменшили кількість перевірок

Як повідомили в управлінні аудиту головного управління ДФС в області, за січень-листопад цього року фахівці підрозділу провели 388 планових та позапланових перевірок юридичних осіб, що на 9,6 % менше, ніж минулоріч.

Про це повідомляє прес-служба ОДА, пише Дзеркало Коломиї.

Спостерігається зменшення і фактичних перевірок. Так, в 2017 році їх кількість зменшилась на 10,8% та склала – 259. За результатами фактичних перевірок застосовано фінансових санкцій на суму 2,4 млн грн, що на 0,7 млн грн більше, ніж минулоріч. До бюджету надійшло 1,6 млн грн.

Такі показники контрольно-перевірочної роботи досягнуті завдяки здійсненню перевірок ризикових суб’єктів господарювання та відпрацюванню в ході перевірок реальності здійснення господарських операцій, зазначають в обласному відомстві.

Зокрема, в ході перевірки одного з суб’єктів господарювання Івано-Франківщини, працівники органів ДФС встановили, що з окремими постачальниками операції в частині отримання паливо-мастильних матеріалів мали безтоварний характер, тобто проводились “на папері”.

В результаті податківці донарахували підприємству 133,3 тис. грн податкових зобов’язань разом із штрафними санкціями.

Посадові особи підприємства погодились з рішенням органу ДФС та сплатили донараховану суму до бюджету.

Читайте також: На Прикарпатті шукають водіїв, інженерів, слюсарів. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ.