На Прикарпатті шукають водіїв, інженерів, слюсарів. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ

Івано-Франківська міськрада опублікувала перелік вакантних посад на комунальних підприємствах міста, актуальних на 12 грудня.
У переліку 284 вакансії, переважно робітничих професій, повідомляє Галка.
|Назва підприємства
|Назва вільних робочих місць, вакантних місць
|Кількість вакансій
|Роз-мір з\п, грн
|Вимоги до кандидата на зайняття робочого місця, посади
|Завдання та обов′язки
|Комунальне підприємство “Муніципальна дорожня компанія″
вул.Максимовича, 13
тел.568843
|Робітник з благоустрою
|80
|6000
|Проходження медичного огляду
|Прибиран-ня вулиць міста
|Комунальне підприємство “Івано-Франківськводо-екотехпром”
вул.Ботанічна,2
тел.759347
|Інженер-фахівець з експлуатації мереж (сектор технічного нагляду)
|1
|6050
|Вища освіта
|Здійснення нагляду за новим будівництвом інженерних мереж та споруд та капітальним ремонтом
|Інженер-фахівець по програмному забезпеченню
|1
|6050
|Вища освіта
|Супровід програмного забезпечення
|Слюсар-ремонтник
|2
|3888
|Базова загальна середня
|Ремонт обладнання , ремонтне обслуговування водопровідних мереж
|Слюсар АВР(аварійно-відновлюваних робіт)
|10
|4435
|Базова загальна середня
|Обслуговування каналізаційних та дощових мереж
|Електрозварник ручного зварювання
|2
|5184
|Професійно-технічна
|Різка і зварка металевих труб
|Слюсар АВР в/м(аварійно-відновлюваних робіт водопровідних мереж)
|3
|4435
|Базова загальна середня
|Обслуговування водопровідних мереж
|Електрогазозварник
|2
|4435
|Базова загальна середня
|Різка і зварка металевих труб
|Шляховий робітник
|2
|3888
|Середня
|Влаштування дорожнього покриття
|Майстер дільниці господарсько-побутової каналізації
|1
|6050
|Вища
|Робота на каналізаційних мережах міста
|Технік 1 – категорія
|1
|4900
|Професійно-технічна
|Пошук та виявлення прихованих витоків
|Електромонтер
|1
|4435
|Базова загальна середня
|Обслуговування електричних мереж та підстанцій
|Машиніст екскаватора
|2
|5470
|Професійно-технічна
|Виконання земляних робіт
|Інженер 1-ї категорії проектно-конструкторського відділу
|1
|5760
|Вища освіта
|Розробка проектної документації
|Комунальне підприємство “Івано-Франківськміськ-світло”
вул.Побутова,7
тел.544531
|Водій автопідйомника
|1
|6000
|Повна, або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта
|Управління одиночними легковими і вантажними автомобілями всіх типів і марок, віднесеним до категорій транспортних засобів «В», «С», «Д», «Е» та піднімальним механізмом
|Електромонтер
|5
|6500
|Повна, або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації
|Здійснення монтажу, демонтажу та технічного обслуговування пристроїв і щитів мереж зовнішнього освітлення та світлофорів
|Комунальне підприємство “Міська ритуальна служба”
вул.Гетьмана Мазепи, 162А
тел.753226
|Прибиральник території кладовища в с. Чукалівка
|1
|від 4500
|Базова або неповна базова середня освіта. Без вимог до стажу роботи
|Прибирання доріг, алей, тротуарів,ритуальних майданчиків. Копання та
прочищання канавки, лотків для стікання води.
|Різноробочий
|2
|від 5500
|Базова або неповна базова середня освіта. Без вимог до стажу роботи
|Прибирання на закритих кладовищах, меморіальних скверах, кладовищі у с.Чукалівка. Утримання меморіальних дощок, пам’ятних знаків, пам’ятників.
|ДМП “Івано- Франківськтепло-комуненерго”
вул.Богдана Хмельницького, 59А
тел.560522
|Адміністратор систем відділу забезпечення та обробки інформації
|1
|6386
|Вища освіта зі стажем роботи не менше 2 років в області мережних технологій і адміністрування мережних операційних систем
|Встановлення на сервери та робочі станції мережне програмне забезпечення (згідно посадової інструкції)
|Провідний інженер метролог відділу 3 енергозбереження
|1
|6545
|Вища технічна освіта, стаж роботи інженером метрологом не менше 3 років
|Метрологічнезабезпечення
діяльності
підприємства
(згідно посадової
інструкції)
|Електромонтер
|5
|Тарифна ставка 32,90 грн./год
|Обслуговування і ремонтелектроустаткування на об’єктах підприємства
|Коваль
|1
|Тарифна ставка 32,90 грн./год
|Електрогазозварник
|5
|Тарифна ставка 34,73грн/год
|Слюсар-ремонтник
|31
|Тарифна ставка 29,71 грн./год
|Ремонт та обслуговування теплових мереж
|Слюсар-сантехнік
|24
|Тарифна ставка 29,71 грн./год
|Обслуговування та ремонт внутрішньо- будинкових систем опалення та гарячого водопостачання
|Ізолювальник з термоізоляції
|1
|Тарифна ставка 27,86 грн./год
|Водій
|14
|Тарифна ставка від вантажопі-дйомностімашини
|Машиніст екскаватора
|4
|Тарифна ставка від об’єму ковша
|Слюсар з ремонту газового обладнання
|1
|Тарифна ставка 28,15 грн./год
|Слюсар з ремонту автомобілів
|1
|Тарифна ставка 26,67 грн./год
|Слюсар з ремонту і обслуговування рубальної машини
|1
|Тарифна ставка 34,73 грн./год
|Підсобний працівник
|2
|3200
|Комунальне підприємство “Центр розвитку міста та рекреації”
вул.Чорновола, 126
тел.533527
|Садівник 3-го розряду
|3
|5000
|Професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
|Підготовка, висадження, догляд за садивним матеріалом, прибирання зеленої зони, при потребі виконує роботи з косіння.
|Обхідник гідроспоруд
|4
|5000
|Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.
|Проводить експлуатаційне обслуговування гідротехнічних споруд, виконує роботи щодо утримання території водойми в належному стані.
|Двірник
|2
|4800
|Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.
|Роботи з благоустрою Прибирання твердого покриття та зелених зон, утримання в належному стані санітарних ящиків та урн.
|Комунальне підприємство “Електроавто-транс”
вул.Тролейбусна, 40
тел.584580
|Обмотувальник елементів електричних машин
|2
|від 5000
|Професійно-технічна освіта. 5-6 розряд. Стаж роботи
|Перемотка двигунів постійного струму та інші обмотувальні роботи
|Слюсар з ремонту рухомого складу
|3
|від 5000
|Професійно-технічна освіта. 4-6 розряд. Стаж роботи
|Ремонт та обслуговування рухомого складу
|Водій тролейбуса
|50
|від 6500
|Категорія «Тр»
|Перевезення пасажирів на міських маршрутах
|Контролер-касир
|10
|від 4000
|Повна загальна середня освіта
|Обілечування пасажирів