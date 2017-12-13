На Прикарпатті шукають водіїв, інженерів, слюсарів. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ

Назва підприємства Назва вільних робочих місць, вакантних місць Кількість вакансій Роз-мір з\п, грн Вимоги до кандидата на зайняття робочого місця, посади Завдання та обов′язки

Комунальне підприємство “Муніципальна дорожня компанія″ вул.Максимовича, 13 тел.568843 Робітник з благоустрою 80 6000 Проходження медичного огляду Прибиран-ня вулиць міста

Комунальне підприємство “Івано-Франківськводо-екотехпром” вул.Ботанічна,2 тел.759347 Інженер-фахівець з експлуатації мереж (сектор технічного нагляду) 1 6050 Вища освіта Здійснення нагляду за новим будівництвом інженерних мереж та споруд та капітальним ремонтом

Інженер-фахівець по програмному забезпеченню 1 6050 Вища освіта Супровід програмного забезпечення

Слюсар-ремонтник 2 3888 Базова загальна середня Ремонт обладнання , ремонтне обслуговування водопровідних мереж

Слюсар АВР(аварійно-відновлюваних робіт) 10 4435 Базова загальна середня Обслуговування каналізаційних та дощових мереж

Електрозварник ручного зварювання 2 5184 Професійно-технічна Різка і зварка металевих труб

Слюсар АВР в/м(аварійно-відновлюваних робіт водопровідних мереж) 3 4435 Базова загальна середня Обслуговування водопровідних мереж

Електрогазозварник 2 4435 Базова загальна середня Різка і зварка металевих труб

Шляховий робітник 2 3888 Середня Влаштування дорожнього покриття

Майстер дільниці господарсько-побутової каналізації 1 6050 Вища Робота на каналізаційних мережах міста

Технік 1 – категорія 1 4900 Професійно-технічна Пошук та виявлення прихованих витоків

Електромонтер 1 4435 Базова загальна середня Обслуговування електричних мереж та підстанцій

Машиніст екскаватора 2 5470 Професійно-технічна Виконання земляних робіт

Інженер 1-ї категорії проектно-конструкторського відділу 1 5760 Вища освіта Розробка проектної документації

Комунальне підприємство “Івано-Франківськміськ-світло” вул.Побутова,7 тел.544531 Водій автопідйомника 1 6000 Повна, або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта Управління одиночними легковими і вантажними автомобілями всіх типів і марок, віднесеним до категорій транспортних засобів «В», «С», «Д», «Е» та піднімальним механізмом

Електромонтер 5 6500 Повна, або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації Здійснення монтажу, демонтажу та технічного обслуговування пристроїв і щитів мереж зовнішнього освітлення та світлофорів

Комунальне підприємство “Міська ритуальна служба” вул.Гетьмана Мазепи, 162А тел.753226 Прибиральник території кладовища в с. Чукалівка 1 від 4500 Базова або неповна базова середня освіта. Без вимог до стажу роботи Прибирання доріг, алей, тротуарів,ритуальних майданчиків. Копання та прочищання канавки, лотків для стікання води.

Різноробочий 2 від 5500 Базова або неповна базова середня освіта. Без вимог до стажу роботи Прибирання на закритих кладовищах, меморіальних скверах, кладовищі у с.Чукалівка. Утримання меморіальних дощок, пам’ятних знаків, пам’ятників.

ДМП “Івано- Франківськтепло-комуненерго” вул.Богдана Хмельницького, 59А тел.560522 Адміністратор систем відділу забезпечення та обробки інформації 1 6386 Вища освіта зі стажем роботи не менше 2 років в області мережних технологій і адміністрування мережних операційних систем Встановлення на сервери та робочі станції мережне програмне забезпечення (згідно посадової інструкції)

Провідний інженер метролог відділу 3 енергозбереження 1 6545 Вища технічна освіта, стаж роботи інженером метрологом не менше 3 років Метрологічнезабезпечення діяльності підприємства (згідно посадової інструкції)

Електромонтер 5 Тарифна ставка 32,90 грн./год Обслуговування і ремонтелектроустаткування на об’єктах підприємства

Коваль 1 Тарифна ставка 32,90 грн./год

Електрогазозварник 5 Тарифна ставка 34,73грн/год

Слюсар-ремонтник 31 Тарифна ставка 29,71 грн./год Ремонт та обслуговування теплових мереж

Слюсар-сантехнік 24 Тарифна ставка 29,71 грн./год Обслуговування та ремонт внутрішньо- будинкових систем опалення та гарячого водопостачання

Ізолювальник з термоізоляції 1 Тарифна ставка 27,86 грн./год

Водій 14 Тарифна ставка від вантажопі-дйомностімашини

Машиніст екскаватора 4 Тарифна ставка від об’єму ковша

Слюсар з ремонту газового обладнання 1 Тарифна ставка 28,15 грн./год

Слюсар з ремонту автомобілів 1 Тарифна ставка 26,67 грн./год

Слюсар з ремонту і обслуговування рубальної машини 1 Тарифна ставка 34,73 грн./год

Підсобний працівник 2 3200

Комунальне підприємство “Центр розвитку міста та рекреації” вул.Чорновола, 126 тел.533527 Садівник 3-го розряду 3 5000 Професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи. Підготовка, висадження, догляд за садивним матеріалом, прибирання зеленої зони, при потребі виконує роботи з косіння.

Обхідник гідроспоруд 4 5000 Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. Проводить експлуатаційне обслуговування гідротехнічних споруд, виконує роботи щодо утримання території водойми в належному стані.

Двірник 2 4800 Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. Роботи з благоустрою Прибирання твердого покриття та зелених зон, утримання в належному стані санітарних ящиків та урн.

Комунальне підприємство “Електроавто-транс” вул.Тролейбусна, 40 тел.584580 Обмотувальник елементів електричних машин 2 від 5000 Професійно-технічна освіта. 5-6 розряд. Стаж роботи Перемотка двигунів постійного струму та інші обмотувальні роботи

Слюсар з ремонту рухомого складу 3 від 5000 Професійно-технічна освіта. 4-6 розряд. Стаж роботи Ремонт та обслуговування рухомого складу

Водій тролейбуса 50 від 6500 Категорія «Тр» Перевезення пасажирів на міських маршрутах