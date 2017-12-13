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На Прикарпатті шукають водіїв, інженерів, слюсарів. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ

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Фото ілюстративне

Івано-Франківська міськрада опублікувала перелік вакантних посад на комунальних підприємствах міста, актуальних на 12 грудня.

У переліку 284 вакансії, переважно робітничих професій, повідомляє Галка.

Найбільшу зарплатню пропонують водіям тролейбусів – 6500 гривень, їх потрібно 50.

Велика нестача робітників з благоустрою – 80 вакансій.

Назва підприємства Назва вільних робочих місць, вакантних місць Кількість вакансій Роз-мір з\п, грн Вимоги до кандидата на зайняття робочого місця, посади Завдання та обов′язки
Комунальне підприємство “Муніципальна дорожня компанія″

вул.Максимовича, 13

тел.568843

 Робітник з благоустрою

 

 

 

 

 

 

 80

 

 

 

 

 

 

 6000

 

 

 

 

 

 

 Проходження медичного огляду Прибиран-ня вулиць міста
Комунальне підприємство “Івано-Франківськводо-екотехпром”

вул.Ботанічна,2

тел.759347

 Інженер-фахівець з експлуатації мереж (сектор технічного нагляду) 1 6050 Вища освіта Здійснення нагляду за новим будівництвом інженерних мереж та споруд та капітальним ремонтом
Інженер-фахівець по програмному забезпеченню 1 6050 Вища освіта Супровід програмного забезпечення
Слюсар-ремонтник 2 3888 Базова загальна середня Ремонт  обладнання , ремонтне обслуговування водопровідних мереж
Слюсар АВР(аварійно-відновлюваних робіт) 10 4435 Базова загальна середня Обслуговування  каналізаційних та дощових мереж
Електрозварник ручного зварювання 2 5184 Професійно-технічна Різка і зварка металевих труб
Слюсар АВР в/м(аварійно-відновлюваних робіт водопровідних мереж) 3 4435 Базова загальна середня Обслуговування водопровідних  мереж
Електрогазозварник 2 4435 Базова загальна середня Різка і зварка металевих труб
Шляховий робітник 2 3888 Середня Влаштування дорожнього  покриття
Майстер дільниці господарсько-побутової каналізації 1 6050 Вища Робота на каналізаційних  мережах міста
Технік 1 – категорія 1 4900 Професійно-технічна Пошук та виявлення прихованих витоків
Електромонтер 1 4435 Базова загальна середня Обслуговування електричних  мереж та підстанцій
Машиніст екскаватора 2 5470 Професійно-технічна Виконання земляних робіт
Інженер 1-ї категорії проектно-конструкторського відділу 1 5760 Вища освіта Розробка проектної документації
Комунальне підприємство “Івано-Франківськміськ-світло”

вул.Побутова,7

тел.544531

 Водій автопідйомника 1 6000 Повна, або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта Управління одиночними легковими  і вантажними автомобілями всіх типів і марок, віднесеним до категорій транспортних засобів «В», «С», «Д», «Е» та піднімальним механізмом
Електромонтер 5 6500 Повна, або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації Здійснення монтажу, демонтажу та технічного обслуговування пристроїв і щитів мереж зовнішнього освітлення та світлофорів
Комунальне підприємство “Міська ритуальна служба”

вул.Гетьмана Мазепи, 162А

тел.753226

 Прибиральник території кладовища в с. Чукалівка 1 від 4500 Базова або  неповна базова середня освіта. Без вимог до стажу роботи Прибирання доріг, алей, тротуарів,ритуальних майданчиків. Копання та

прочищання канавки, лотків для стікання води.
Різноробочий 2 від 5500 Базова або  неповна базова середня освіта. Без вимог до стажу роботи Прибирання на закритих кладовищах, меморіальних скверах, кладовищі у с.Чукалівка. Утримання меморіальних дощок, пам’ятних знаків, пам’ятників.
ДМП “Івано- Франківськтепло-комуненерго”

вул.Богдана Хмельницького, 59А

тел.560522

 Адміністратор систем відділу забезпечення та обробки інформації 1 6386 Вища освіта зі стажем роботи не менше 2 років в області мережних технологій і адміністрування мережних операційних систем Встановлення на сервери та робочі станції мережне програмне забезпечення (згідно посадової інструкції)
Провідний інженер метролог відділу 3 енергозбереження 1 6545 Вища технічна освіта, стаж роботи інженером метрологом не менше 3 років Метрологічнезабезпечення

діяльності

підприємства

(згідно посадової

інструкції)
Електромонтер 5 Тарифна ставка 32,90  грн./год Обслуговування і ремонтелектроустаткування на об’єктах підприємства
Коваль 1 Тарифна ставка 32,90 грн./год
Електрогазозварник 5 Тарифна ставка 34,73грн/год
Слюсар-ремонтник 31 Тарифна ставка 29,71  грн./год Ремонт та обслуговування теплових мереж
Слюсар-сантехнік 24 Тарифна ставка 29,71 грн./год Обслуговування та ремонт внутрішньо- будинкових систем опалення та гарячого водопостачання
Ізолювальник з термоізоляції 1 Тарифна ставка 27,86 грн./год
Водій 14 Тарифна ставка від вантажопі-дйомностімашини
Машиніст екскаватора 4 Тарифна ставка від об’єму ковша
Слюсар з ремонту газового обладнання 1 Тарифна ставка 28,15 грн./год
Слюсар з ремонту автомобілів 1 Тарифна ставка 26,67 грн./год
Слюсар з ремонту і обслуговування рубальної машини 1 Тарифна ставка 34,73 грн./год
Підсобний працівник 2 3200
Комунальне підприємство “Центр розвитку міста та рекреації”

вул.Чорновола, 126

тел.533527

 Садівник 3-го розряду 3 5000 Професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи. Підготовка, висадження, догляд за  садивним матеріалом, прибирання зеленої зони, при потребі виконує роботи з косіння.
Обхідник гідроспоруд 4 5000 Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. Проводить експлуатаційне обслуговування гідротехнічних споруд, виконує роботи щодо утримання території водойми в належному стані.
Двірник 2 4800 Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. Роботи з благоустрою Прибирання твердого покриття та зелених зон, утримання в належному стані санітарних ящиків та урн.
Комунальне підприємство “Електроавто-транс”

вул.Тролейбусна, 40

тел.584580

 Обмотувальник елементів електричних машин 2 від 5000 Професійно-технічна освіта. 5-6 розряд. Стаж роботи Перемотка двигунів постійного струму та інші обмотувальні роботи
Слюсар з ремонту рухомого складу 3 від 5000 Професійно-технічна освіта. 4-6 розряд. Стаж роботи Ремонт та обслуговування рухомого складу
Водій тролейбуса 50 від 6500 Категорія «Тр» Перевезення пасажирів на міських маршрутах
Контролер-касир 10 від 4000

 

 Повна загальна середня освіта Обілечування пасажирів

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