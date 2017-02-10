На Прикарпатті підприємці збираються на протестну акцію

Підприємці та профспілки збираються в Івано-Франківську провести акцію проти корупції, підняття тарифів, цін та податків.

Акція протесту відбудеться 15 лютого о 9:00 навпроти Івано-Франківської ОДА, повідомляє КУРС.

“Уряд і НБУ пограбували кожного українця, знецінивши гривню. Дрібний та середній бізнес хочуть знищити, а непомірні комунальні тарифи і штрафи зроблять нас усіх рабами. З такими псевдореформами та провальною економічною політикою уряду вижити неможливо! Закрий сьогодні свій магазин, аптеку, торгове місце на ринку, приходь і ставай поруч з нами у боротьбі за свої права“, – закликають організатори.

Подібні акції 15 лютого, окрім Франківська, анонсуються у Кривому Розі, Запоріжжі, Дніпрі, Черкасах, Кропивницькому, Білій Церкві, Краматорську, Полтаві, Харкові, Нетішині.

“Раді будемо бачити на них усіх небайдужих, кому надоїло постійне зростання тарифів, цін, брехня і зневага до Вашої гідності з боку влади. Тільки активною громадянською позицією можна захистити право на достойне життя. Тарифи, ціни, податки, корупція будуть зростати і зростати доти, доки ми з Вами це дозволяємо. Давайте разом скажемо – досить!” – написав у Фейсбуці голова ГО “Комітет підприємців міста Івано-Франківська” Ігор Метлюх.

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