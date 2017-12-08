На Прикарпатті під колесами авто загинув пішохід

ДТП зі смертельним наслідком сталася 7 грудня близько 19.30 год. у Тюдеві Косівського району.

Про це повідомляє Управління ЦЗ Івано-Франківської ОДА, пише Дзеркало Коломиї.

29-річний водій “ВАЗ-2105” з Чернівецької області збив 40-річного пішохода з Верховинського району, який рухався у попутному напрямку по правому боці дороги.

Із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку чоловіка госпіталізували в Косівську ЦРЛ.

Приблизно о 22.50 год. чоловік у реанімації помер.



Як повідомлялося, на Франківщині авто збило 24-річного пішохода – хлопець помер у лікарні.

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