У Коломиї авто збило на переході 11-річну дівчинку. ВІДЕО

7 грудня по обіді на вулиці Карпатській у Коломиї сталася ДТП.
Близько 14:30 години водій BMW, рухаючись вулицею Карпатською, не пропустив 11-річну дівчинку, яка переходила дорогу пішохідним переходом.
Внаслідок ДТП дитина отримала тілесні ушкодження, перелом лівої ноги.
На місце події викликали швидку медичну допомогу і неповнолітню доправили в лікарню.
Водій після вчинення ДТП зупинився та знаходився на місці події.
Зі слідством співпрацює. За даним фактом проводиться перевірка, – повідомляють у поліції.
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