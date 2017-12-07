У Коломиї авто збило на переході 11-річну дівчинку. ВІДЕО

7 грудня по обіді на вулиці Карпатській у Коломиї сталася ДТП.

Близько 14:30 години водій BMW, рухаючись вулицею Карпатською, не пропустив 11-річну дівчинку, яка переходила дорогу пішохідним переходом.

Внаслідок ДТП дитина отримала тілесні ушкодження, перелом лівої ноги.

На місце події викликали швидку медичну допомогу і неповнолітню доправили в лікарню.

Водій після вчинення ДТП зупинився та знаходився на місці події.

Зі слідством співпрацює. За даним фактом проводиться перевірка, – повідомляють у поліції.

Детальніше дивіться у сюжеті НТК.

