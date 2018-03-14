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На Прикарпатті очільник села вимагав 100 тис. хабара. ФОТОФАКТ

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14 березня військова прокуратура спільно із прикарпатськими правооохоронцями та оперативниками УЗЕ задокументували злочинну діяльність голови однієї із сільських рад.

Про це інформує Бліц-інфо.
Установлено, що зазначений посадовець за попередньою змовою з начальником відділу агропромислового розвитку Рогатинської РДА вимагав та одержав неправомірну вигоду у розмірі 100 тис грн за надання громадянину в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 14 га.

Хабар виявлено та вилучено в повному обсязі під час проведення огляду місця події.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії, а також обшуки за місцем проживання та роботи фігурантів справи.

У подальшому будуть вирішуватися щодо повідомлення їм про цями та оперативниками УЗЕ задокументували злочинну діяльність голови однієї із сільських рад.

Мова йде про голову Верхньолипицької сільської ради.

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