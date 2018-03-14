На Прикарпатті очільник села вимагав 100 тис. хабара. ФОТОФАКТ

14 березня військова прокуратура спільно із прикарпатськими правооохоронцями та оперативниками УЗЕ задокументували злочинну діяльність голови однієї із сільських рад.

Про це інформує Бліц-інфо.

Установлено, що зазначений посадовець за попередньою змовою з начальником відділу агропромислового розвитку Рогатинської РДА вимагав та одержав неправомірну вигоду у розмірі 100 тис грн за надання громадянину в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 14 га.

Хабар виявлено та вилучено в повному обсязі під час проведення огляду місця події.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії, а також обшуки за місцем проживання та роботи фігурантів справи.

У подальшому будуть вирішуватися щодо повідомлення їм про цями та оперативниками УЗЕ задокументували злочинну діяльність голови однієї із сільських рад.

Мова йде про голову Верхньолипицької сільської ради.