На Прикарпатті незаконно утримували та змушували виготовляти наркотики

Слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження, передбачене ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 2 ст. 317 (Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Під час проведення санкціонованих обшуків в будинках, що знаходяться в Івано-Франківську, виявлено ряд осіб, яких незаконно утримували в замкнутому приміщенні з корисливих мотивів. Потерпілими були як правило жителі міста та області.

Їх звільнено з місць де їх незаконно утримувалися та доправлено по місцю проживання.

Як було встановлено, вище вказаних осіб утримували у будинках під приводом примусового лікування від алкогольної та наркотичної залежності.

За цим фактом продовжується розслідування кримінального провадження.

Злочинцям загрожує покарання обмеження волі на строк до 5-ти років або позбавлення волі на той самий строк.