На Прикарпатті лейтенант поліції пропонував п’яному водієві “домовитися” за 12 тис., – СБУ. ФОТО

Служба безпеки України спільно з прокуратурою викрили на хабарі інспектора патрульної поліції на Франківщині.

Про це повідомляє Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області, пише Дзеркало Коломиї.

Правоохоронці встановили, що старший лейтенант поліції вимагав у місцевого жителя 12 тис. грн за не складення протоколу про водіння у стані алкогольного сп’яніння.

Оперативники спецслужби задокументували отримання зловмисником 7 тис. грн – першої частини неправомірної вигоди.

Співробітники СБ України затримали поліцейського поблизу власного будинку при одержанні другої частини хабара у розмірі 5 тис. грн.

У рамках відкритого кримінального провадження вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру у скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії, зокрема перевіряється інформація стосовно систематичного вимагання зловмисником коштів у громадян за не притягнення до передбаченої законом відповідальності.

Нагадаємо, днями директора одного з прикарпатських лісгоспів спіймали на хабарі.