На Прикарпатті керівник тюрми та його помічник отруїлись чадним газом

28 листопада приблизно о 9 годині ранку на Долинщині виявили тіла двох посадовців місцевого виправного закладу.

У Долинському районі виявили тіла начальника державної установи “Долинський виправний центр” 1977 року народження, та чергового, помічника начальника 1974 року народження. Вони орендували будинок у селі Тростянець Долинського району, адже один з них був родом з Коломийського району, інший – з Галицького, інформує ГК.

Два чоловічих тіла без ознак життя виявлено працівниками поліції сьогодні вранці орієнтовно о 9 годині. За попередніми даними, люди отруїлися чадним газом.

За цим фактом розпочате кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії, буде проведена експертиза для підтвердження чи спростування причини смерті.