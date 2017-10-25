На Прикарпатті голова суду розповів, яку отримує зарплату

В інтерв’ю для Галки голова Івано-Франківського міськсуду Лев Кишакевич розповів, чи є обґрунтованим підвищення зарплат судочинцям і який у нього місячний оклад.

Кишакевич вважає підвищення зарплат суддям не тільки обґрунтованим, але й необхідним, оскільки важливою гарантією незалежності суддів є належна оплата їхньої праці.

“Розмір суддівської винагороди повинен бути достатнім для того, щоб суддя був сконцентрований виключно на виконанні покладених на нього функцій і не відволікався, наприклад, на вирішення якихось побутових проблем, – каже голова суду та ділиться, що зараз зарплати йому вистачає. – Оскільки за результатами кваліфікаційного оцінювання під час конкурсу до Верховного суду я підтвердив здатність здійснювати правосуддя, тому отримав право на новий розмір посадового окладу, який становить 26 тисяч 400 гривень”.

Читайте також: Як зростуть пенсії в коломиян та жителів району? Все, що варто знати про нову реформу.