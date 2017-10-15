На Прикарпатті дитина потрапила до реанімації через отруєння грибами

13 жовтня до реанімації Надвірнянської дитячої лікарні з діагнозом отруєння грибами потрапила 10-річна дитина.

Її госпіталізували зі станом середньої важкості, пише Місто.

Кілька днів до цього випадку, подібна історія трапилася з 17-річним хлопцем з Богородчанщини. Наразі він перебуває в обласній дитячій клінічній лікарні.

Трагедією вживання грибів закінчилося для родини з Долинського району. Після частування смаженими голубінками в реанімації обласної клінічної лікарні померла 5-річна дитина.

Лише за два останні тижні вересня після вживання грибів за медичною допомогою до лікувальних закладів області звернулися 28 мешканців Прикарпаття. Серед захворілих 9 дітей різного віку.

Основною причиною занедужання було вживання в їжу грибів, приготованих з порушенням технології (сироїжки, смажені в яйці без попереднього відварювання), вживання страв з грибів, приготованих 2-3 доби тому, приготування страв з грибів, які були зібрані кілька днів тому, а також вживання неїстівних грибів (сірі мухомори).