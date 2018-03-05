На Прикарпатті чоловік отримав довічне ув’язнення за зґвалтування та вбивство 9-річної дівчинки

Прокуратурою Івано-Франківської області підтримано публічне обвинувачення у кримінальному провадженні, відкритому за фактом замаху на зґвалтування та вбивство малолітньої.

Нагадаємо, що влітку 2015 року в Рожневі на Косівщині уродженець Тернопільщини намагався зґвалтувати та жорстоко вбив 9-річну дівчинку. Після вчинення вбивства, з метою приховати сліди, чоловік прикрив труп потерпілої гілками та зник з місця злочину.

У четвер, 1 березня, вироком Косівського районного суду зловмисника визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень та призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.