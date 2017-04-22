На Прикарпатті через ожеледицю ледь не злетів з дороги маршрутний автобус

В Яблуниці внаслідок ожеледиці на автодорозі при маневруванні на підйомі розвернуло три транспортні засоби.

Про це повідомили в УЦЗ ІФ ОДА, пише Фіртка.

“Працівники пожежно-рятувальної служби за допомогою буксирувального троса та пожежного автомобіля надали допомогу водіям трьох транспортних засобів: автобус “ЕТАЛОН”, сполученням “Івано-Франківськ–Мукачево”, вантажний мікроавтобус “МЕРСЕДЕС”, вантажний мікроавтобус “ФОРД ТРАНЗИТ”, які перекрили проїжджу частину дороги та не могли самостійно виїхати”, – повідомили в управлінні.

Потерпілих немає.

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