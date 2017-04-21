Через негоду на Прикарпатті ускладнений рух вантажівок

Станом на ранок 21 квітня ускладнений проїзд на Яблуницькому перевалі через ожеледь. Працюють дві дорожні бригади фірми ПБС і Богородчанської ДЕД та підрозділ МНС.
Про це повідомив керівник служби автомобільних доріг Василь Буджак.
“Просимо вибачення за незручності, найближчої години проїзд буде нормалізовано”, – написав Буджак.
О 10.00 рух транспорту вдалося нормалізувати. Проте, десяток великовагових авто самостійно зупинилися на узбіччі в Татарові в очікуванні покращення погодних умов та дорожнього покриття на під’їзді до перевалу.
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