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Через негоду на Прикарпатті ускладнений рух вантажівок

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Фото ілюстративне

Станом на ранок 21 квітня ускладнений проїзд на Яблуницькому перевалі через ожеледь. Працюють дві дорожні бригади фірми ПБС і Богородчанської ДЕД та підрозділ МНС.

Про це повідомив керівник служби автомобільних доріг Василь Буджак.

Don Yapon

“Просимо вибачення за незручності, найближчої години проїзд буде нормалізовано”, – написав Буджак.

О 10.00 рух транспорту вдалося нормалізувати. Проте, десяток великовагових авто самостійно зупинилися на узбіччі в Татарові в очікуванні покращення погодних умов та дорожнього покриття на під’їзді до перевалу.

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