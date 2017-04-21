Через негоду на Прикарпатті ускладнений рух вантажівок

Станом на ранок 21 квітня ускладнений проїзд на Яблуницькому перевалі через ожеледь. Працюють дві дорожні бригади фірми ПБС і Богородчанської ДЕД та підрозділ МНС.

Про це повідомив керівник служби автомобільних доріг Василь Буджак.

“Просимо вибачення за незручності, найближчої години проїзд буде нормалізовано”, – написав Буджак.



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