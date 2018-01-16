На Прикарпатті автомобіль злетів з дороги в річку. ФОТО

Аварія сталася на Косівщині, на вузькому відрізку дороги. Автомобіль “VOLKSWAGEN Touareg” злетів у річку.

Про це повідомили у спільноті “Косів.Діалог” у Facebook. Факт автопригоди підтвердили і в прес-службі ГУНП в Івано-Франківській області.

ДТП трапилася в темну пору доби, 0 23:30, 14 січня. Косівчанин не врахував дорожньої обстановки, в результаті чого авто скотилося в обрив й опинилося в річці Рибниця.

На щастя, водій залишився живим, однак отримав численні травми: позбувся трьох пальців на лівій руці. Госпіталізований до медзакладу із закритим переломом, струсом головного мозку, численними травмами обличчя.

Автомобіль з прірви діставали за допомогою крана.

Фото: “Косів.Діалог”