На Піп Івані через туман заблукало троє туристів

24 червня о 12:09 на “101” надійшло повідомлення про те, що під час сходження з гори Піп Іван на території Верховинського району через сильний туман збились з маршруту та заблукали троє туристів з Івано-Франківська.

Про це повідомили в Управлінні ДСНС в Івано-Франківській області, пише Дзеркало Коломиї.

Для проведення пошуково-рятувальних робіт о 12:26 вийшли двоє рятувальників Явірницького пошуково-рятувального відділення Управління ДСНС в області.

Станом на 13:45 того ж дня гірські рятувальники знайшли заблукалих туристів на туристичному маршруті на Чорногірському хребті. Їх стан – задовільний.

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