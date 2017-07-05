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На найближчу добу на Прикарпатті оголосили штормове попередження: грози та град

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Через це на Прикарпатті оголосили штормове попередження.
Про це повідомляє управління ДСНС в області.

Ввечері 5 липня та протягом доби 6 липня по області та місту очікуються грози, місцями град, а також шквалисте посилення вітру 15-20 м/с.

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