На Коломийщині зіткнулися чотири авто: двоє людей у лікарні

Вчора, 28 грудня, приблизно о 20:30 між селами Лісний Хлібичин і Глибока на Коломийщині сталася ДТП за участю чотирьох автівок.

25-річний чоловік на “BMW”, рухаючись в бік Отинії, на заокруленій ділянці дороги не обрав безпечної швидкості руху й вилетів на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем “Toyota Venza”. У цей момент позаду “Тойоти” рухався автомобіль “Volkswagen Caddy”, водієві якого довелося вдатися до екстреного гальмування, аби уникнути зіткнення. Внаслідок цього в “Caddy” ззаду врізався “Volkswagen Golf”, водій якого відреагувати на ситуацію не встиг, пише Курс.

В ДТП потерпіли двоє осіб – водій “BMW” і пасажирка “Toyota Venza”. Вони госпіталізовані до Коломийської ЦРЛ.

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