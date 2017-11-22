На Коломийщині встановили рекорд з масового виконання танцю “аркан”. ВІДЕО

На Коломийщині у Печеніжинській ОТГ зафіксовано рекорд України з масового виконання українського народного чоловічого танцю “аркан”.
Про це повідомив голова громади Ігор Довірак, написали на сторінці Децентралізаційного марафону у Facebook, інформує “Дзеркало Коломиї“.
Як бачимо, у Печеніжинській ОТГ дбають про відродження старовинних традицій.
Прикметно, що танець опришків “Аркан” має свою особливість – це танець братерства, який покликаний згуртовувати чоловічу частину громади задля добрих справ.