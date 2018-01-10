На Коломийщині відбудеться I Різдвяний фестиваль. АНОНС

14 січня з благословення та стараннями Преосвященного Єпископа Коломийського і Косівського Юліана в Будинку культури Малого Гвіздця Коломийського району відбудеться відкриття I Різдвяного фестивалю “Гвіздецьким краєм коляда лунає”.

Про це повідомляє прес-служба Коломийської єпархії, пише Дзеркало Коломиї.

У фестивалі візьмуть участь: колядники Храму Святителя Миколая Чудотворця села Остапківці; Різдвяний вертеп Храму Різдва Пресвятої Богородиці села Рогиня; колядники Храму Покрови Пресвятої Богородиці села Чехова; дитячий вертеп Храму Успіння Пресвятої Богородиці села Старий Гвіздець; колядники Храму Різдва Пресвятої Богородиці селища Гвіздець, Різдвяний вертеп Храму Cвятого Великомученика Юрія Переможця села Острівець та колядники Храму Різдва Христового села Малий Гвіздець.

Початок о 15:00 год.

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