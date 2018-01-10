У Коломиї відбудеться фестиваль вертепів. ПРОГРАМА

14 січня Коломия запрошує на фестиваль вертепів.

Про це повідомляє відділ культури, пише Дзеркало Коломиї.

У програмі:

О 13:00 годині на площі Відродження відбудеться Свято Василя Великого (Маланка, вертепи біля міської ялинки);

о 14:30 від Народного дому по вул. Театральній до міської ратуші, від ратуші по вул.Чорновола до Народного дому пройде хода вертепів;

о 15:00 годині в міському палаці культури “Народний дім” відбудеться фестиваль вертепів “Різдво – час Божого милосердя”.

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