На Коломийщині скажена лисиця покусала свійських тварин

Минулого тижня в Печеніжині на Коломийщині виявлено випадок нападу хворої на сказ лисиці на свійських тварин.
Лисиця напала на тварин на території приватних господарств. Люди не постраждали, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Печеніжинську ОТГ.
Згідно з заходами по боротьбі зі сказом в населеному пункті введенні карантинні обмеження, в період якого забороняється переміщення свійських тварин з цього населеного пункту.
Для попередження виникнення даного захворювання необхідно:
– проводити обов’язкові щорічні щеплення тварин проти сказу;
– утримуйтесь від контактів з дикими та безпритульними тваринами;
– виконувати правила утримання домашніх тварин.