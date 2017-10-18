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На Коломийщині скажена лисиця покусала свійських тварин

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Фото ілюстративне

Минулого тижня в Печеніжині на Коломийщині виявлено випадок нападу хворої на сказ лисиці на свійських тварин.

Лисиця напала на тварин на території приватних господарств. Люди не постраждали, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Печеніжинську ОТГ.

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Згідно з заходами по боротьбі зі сказом в населеному пункті введенні карантинні обмеження, в період якого забороняється переміщення свійських тварин з цього населеного пункту.

Для попередження виникнення даного захворювання необхідно:

– проводити обов’язкові щорічні щеплення тварин проти сказу;

– утримуйтесь від контактів з дикими та безпритульними тваринами;

– виконувати правила утримання домашніх тварин.

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