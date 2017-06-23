На Коломийщині пройшли навчання для підрозділів добровільної пожежної охорони

20-21 червня на базі Коломийського міськрайвідділу управління ДСНС в області відбулися заняття зі спеціальної підготовки керівників і членів формувань добровільної пожежної охорони Коломийського району.

Як повідомляє прес-служба РДА, майже 30 чоловік впродовж двох днів ближче знайомились з професією рятувальника, із пожежною технікою, яка є на озброєнні у рятувальників, вдосконалювали свої навички з гасіння пожеж та поглиблювали теоретичні знання.

Зокрема, учасникам занять розповіли про порядок дій під час гасіння пожеж у сільській місцевості, також пояснили, як правильно рятувати людей з колодязів та як проводити рятувальні роботи на водних об’єктах.

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Ці розповіді були підкріплені фактами з повсякденного життя, при цьому особливо наголошувалося про дотримання правил безпеки. Адже завдання члена добровільних пожежних формувань полягає не тільки в тому, щоб надати допомогу людині, яка її потребує, а й самому не травмуватися.

Зацікавлення викликала практична частина, зокрема ознайомлення з характеристиками та обладнанням пожежного автомобіля.

Учасникам занять продемонстрували, як гасяться реальні пожежі, якими навичками і вміннями мають володіти професійні рятувальники, щоб робити свою роботу оперативно і професійно.

Також керівники та члени добровільних пожежних формувань вдосконалювали свої практичні навички з гасіння пожеж за допомогою вогнегасників та мотопомпи.

У ході навчань було також підкреслено важливість наявності вододжерел у населених пунктах, щоб до них були не засмічені проїзди.

У ході теоретичної частини вогнеборцям-добровольцям роз’яснили вимоги Закону України “Про особисте страхування” та статті 126 Кодексу цивільного захисту щодо виплати винагороди.

Учасники занять відзначили, що така спеціальна підготовка для них є вкрай необхідною, вона дозволяє вдосконалити свої вміння та навички, професійно діяти під час виникнення пожежі, відчувати себе членами великої родини прикарпатських рятувальників.

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За словами головного інспектора Коломийського міськрайвідділу управління ДСНС в області Олександра Сідорова, з кожним роком важливість і роль добровільних пожежних формувань під час гасіння пожеж зростає, саме вони у багатьох випадках мають можливість першими прибувати до місця пожежі, здійснювати гасіння і рятувати потерпілих, тож їх навички і вміння мають бути на висоті, що, зокрема, досягається і під час таких занять.

Загалом, на сьогодні на території Коломийського району у 34 населених пунктах діють підрозділи добровільної пожежної охорони. І вже з початку цього року вони двічі залучалися до гасіння пожеж, зокрема сухої трави на відкритій території у селах Марківка та Княждвір.